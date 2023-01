A normalidade da imigração

1. Portugal não é um país de portas abertas à imigração. Pelo contrário, é, na prática ainda mais do que na letra da lei, um país de muitas portas fechadas. Tão fechadas que boa parte dos novos imigrantes só irregularmente consegue fixar-se em Portugal. Regular ou irregular, temos, no entanto, uma das mais baixas taxas de imigração da União Europeia. Desastre anunciado? Só quando se parte para a análise do problema com uma preconceção negativa da imigração.