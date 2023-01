Ronaldo e Messi: a história continua, agora nas Arábias

Um combinado de “estrelas” da Saudi Pro League, com CR7 a capitão, defronta nesta quinta-feira o PSG com o craque argentino à cabeça num encontro particular em Riade.

Foi num jogo de gala, uma meia-final da Liga dos Campeões em Abril de 2008, que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, se encontraram pela primeira vez, num Barcelona-Manchester United com 95 mil a assistir em Camp Nou mais o mundo inteiro a ver pela televisão. Ronaldo falhou um penálti nesse jogo aos 3’, Messi saiu a meia hora do fim, e ficou 0-0. Quase 15 anos depois, Ronaldo e Messi não são apenas dois dos melhores futebolistas de todos os tempos. São duas marcas de alcance global e os seus nomes estão na ponta da língua do mundo inteiro pelo que fizeram nas últimas duas décadas. Será nesta condição que ambos se irão defrontar nesta quinta-feira em Riade, CR7 a liderar um combinado de “estrelas” da Liga saudita e Messi, um mês depois de ter sido campeão do mundo, como cabeça-de-cartaz de um PSG que também tem Neymar e Mbappé.