Manchester United de cristal desperdiça golo de Bruno Fernandes

O Manchester United desperdiçou, esta quarta-feira, na deslocação a Londres, frente ao Crystal Palace (1-1) - num jogo em atraso da 7.ª ronda -, já para além dos 90 minutos, a oportunidade de registar o décimo triunfo consecutivo na Liga inglesa e saltar para a vice-liderança.

Apesar do golo de Bruno Fernandes, que aos 43 minutos deu vantagem ao United, assinando o 40.º pelos "red devils" na Premier League, num total de 55, a formação de Manchester consentiu o empate aos 90+1', num livre do francês Michael Olise.

Depois do triunfo no derby de Manchester, equipa de Ten Hag voltou a contar com a inspiração do internacional português, que iniciou e concluiu, a passe de Christian Eriksen, o primeiro golo da noite, levando o United provisoriamente ao segundo lugar, a seis pontos do líder Arsenal e com mais dois que o campeão Manchester City.

O United terminaria, contudo, o jogo sob forte pressão do Crystal Palace, 12.º classificado, com 23 pontos, já depois de o guardião espanhol David de Gea ter evitado a igualdade com um par de intervenções fundamentais para que o desfecho não fosse ainda mais desfavorável à formação de Manchester, que igualou o Manchester City, com 39 pontos, tendo mais um jogo disputado.