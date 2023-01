Um cão encontrou uma fotógrafa enterrada na neve — e juntos venceram os Dog Photography Awards

Um cão a saltar barreiras, outro apanhar discos e um dálmata a passear num dia cinzento são algumas das 12 imagens vencedoras dos Dog Photography Awards de 2022 divulgadas nos últimos dias.

Dalia Fichmann, com a fotografia The Avalanche Rescuedog, conseguiu o primeiro lugar: a imagem mostra Kyron, um border collie que tem a tarefa diária de resgatar pessoas presas na neve, na Suíça. Neste caso, a pessoa soterrada é a própria fotógrafa que acompanhou uma equipa de salvamento e deixou-se ficar na neve até o cão a encontrar. “Para capturar o momento em que o cão encontra a pessoa enterrada e escava através da neve, deitei-me com a câmara numa caverna de gelo pequena e escura e deixei que os cães me procurassem”, explicou ao concurso.

Passeios na praia, jogos com os donos e Mimi’s Backstory, que evidencia as diferenças entre o pêlo cinzento e castanho das costas de uma cadela, são outras das imagens desta fotogaleria.

O concurso aceita candidaturas de fotógrafos profissionais, amadores e alunos de fotografia de vários países. Para a edição de 2022, concorreram 1400 pessoas de 50 países, incluindo Reino Unido, Alemanha, Eslovénia, Canadá e Austrália. Cada vencedor recebeu um prémio de 500 euros.