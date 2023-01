Estes cães andam de autocarro como nós – e a Internet adora-os

Amaru, um cão de cinco anos que foi resgatado, espera pacientemente no relvado da frente da casa da família em Skagway, no Alasca, à espera que o autocarro chegue todas as manhãs.

"Habituou-se a sentar-se neste sítio. Até olha na direcção de onde sabe que o autocarro vem", começa por contar o dono Gary Hisman – que normalmente trabalha no jardim enquanto Amaru espera a chegada do transporte diário. "É um animal muito inteligente", acrescenta.

Amaru, e cerca de 40 outros cães, faz parte de um grupo lúdico organizado por Mo Mountain Mutts, um negócio local gerido pelo casal Mo e Lee Thompson que passeiam e treinam estes animais.

Os Thompsons são responsáveis por passear os cães sem trela até três vezes por dia, mas o que tem captado a atenção de pessoas em todo o mundo são os vídeos hilariantes que mostram como é que vão buscar os clientes caninos: um vídeo recente do TikTok que mostra vários cães a entrarem confiantes e sozinhos no autocarro com as caudas a abanar foi visto mais de 50 milhões de vezes.

O vídeo documenta a rotina de recolha do casal. A certa altura, o autocarro pára em frente à casa de Amaru e o cão aparece sentado no jardim da frente – claramente à espera deles. Do interior do autocarro, os Thompsons abrem as portas e o animal entra alegremente.

Depois de estarem no autocarro, os cães normalmente farejam e cumprimentam os outros passageiros caninos antes de subirem para os lugares que lhes foram atribuídos – tarefa para a qual o casal os treinou. Depois, Mo prende-lhes o arnês e o mesmo processo é repetido até que o resto da matilha, com cerca de 12 cães, seja recolhido.

Os lugares são cuidadosamente seleccionados com base em factores como a personalidade, idade e comportamento dos animais. A maioria dos cães vai directamente para o lugar onde se costuma sentar sem precisar de orientação.

"Há áreas específicas do autocarro que são mais adequadas para os cães", explica Mo, de 31 anos, acrescentando que os mais velhos tendem a ocupar os lugares mais próximos da frente, enquanto os jovens se encaminham para o que apelida de "canto das lambidelas", uma vez que os animais se costumam lamber uns aos outros durante a maior parte da viagem.

Quando os cães entram no autocarro, Mo faz um pequeno exercício de obediência, e distribui guloseimas para recompensar o bom comportamento. Uma vez instalados e presos com o arnês, "têm de ficar nos seus lugares" – tal como os seres humanos – até chegarem ao destino, explica.

O casal filma regularmente partes das viagens de autocarro e das caminhadas e partilha os vídeos nas redes sociais. Nos últimos dias ficaram virais. Mo Mountain Mutts tem cerca de 237 mil seguidores no Instagram e 1,3 milhões no TikTok. No entanto, chegam a muito mais pessoas fora das redes sociais.

"Comecei a fazer publicações nas redes sociais para os meus clientes", conta Mo, sinalizando que costumava partilhar "fotografias de escola" para os tutores de cães. "Passado um tempo, surgiu o autocarro dos cães e agora a Internet está apaixonada", afirma.

Nos vídeos, Amaru é o favorito dos fãs. "Todos os meus amigos me dizem que ele vai sair de casa para ir para Hollywood", revela Hisman.

Para alegria dos donos, as pessoas costumam escrever o nome dos cães nos comentários dos vídeos. "O Otis é muito sério... [vai] directamente para o seu lugar. O Amaru quer socializar", lê-se num comentário. "O Jake a saltar para o banco é sempre o meu favorito", disse outra pessoa.

Para os fãs do autocarro dos cães, os vídeos são um incentivo de humor garantido. "Podemos todos concordar que este vídeo cura toda a tristeza? Eu estava a chorar há dois minutos e já não estou", escreveu uma pessoa. "Isto traz-me tanta alegria", comentou outra.

"É um sonho"

A fama nas redes sociais e o percurso profissional do casal foram inesperados. Os Thompsons nunca pensaram criar uma empresa de passeios para estes animais – nem na mudança permanentemente para o Alasca.

Cresceram no Michigan e namoram desde o secundário. Viajaram para o Alasca em 2014. Inicialmente, tencionavam apenas passar apenas o Verão, mas acabaram por ficar. Há cerca de seis anos, Mo trabalhava como empregada de bar e recepcionista num restaurante de hotel, enquanto o marido trabalhava no mesmo restaurante como empregado e numa escola local como professor de educação especial, e mais tarde, director desportivo.

Na altura, Mo, cujos pais eram criadores de cães, tinha alguma flexibilidade no horário de trabalho e "começou a passear os cães do colega de trabalho", recorda. "Acabava por ter mais tempo disponível para os levar à rua."

[A ideia] cresceu a partir daí. Tendo em conta que Skagway tem uma população de menos de duas mil pessoas, a notícia sobre os serviços espalhou-se e as pessoas contactaram Mo para saberem da sua disponibilidade.

"Aos poucos, comecei a ir buscar cães e cheguei ao ponto de precisar de fazer um segundo grupo", adianta a mulher, que deixou o trabalho no restaurante em 2016 para arranjar mais tempo para passear os animais. "Acabou realmente por evoluir a partir daí."

Lee, por sua vez, continuou focado no trabalho que tinha, até que, em 2021, a escola fechou devido à covid-19 e perdeu o emprego. Começou a acompanhar Mo nas caminhadas diárias para apanhar ar fresco e o timing não poderia ter sido melhor: Durante o pico da pandemia, "as pessoas estavam a adoptar cães como loucos", relembra Mo.

O negócio começou a expandir-se e Lee também assumiu o Mo Mountain Mutts como principal ocupação. Com o tempo, trocaram a carrinha por um autocarro para acompanharem a crescente procura deste serviço para cães.

Neste momento, o casal – que tem um filho de oito meses chamado Vern, três cães e um gato – divide a gestão do negócio. Mo costuma tratar dos passeios matinais, enquanto Lee trata dos trilhos da tarde. Além disto, também treinam os animais (virtual e pessoalmente), passeiam-nos a solo, dão aulas de socialização e outros serviços.

Quando se trata de caminhadas, "reflectimos muito sobre para onde vamos e o que vamos fazer", explica Mo. "Se estiver calor, precisamos de encontrar uma fonte de água. Se o chão tiver gelo, não vamos andar por lugares com inclinação. Se eu tiver um cão bebé, precisamos de estar num terreno plano. Se for um grupo grande, não podemos ir a lugares onde haja cantos apertados e ângulos mortos."

Foto Mo e Lee Thompson com o filho de oito meses, Vern Mo Mountain Mutts

A responsável pelo Mo Mountain Mutts também testa a temperatura e faz treinos de trilhos com antecedência para garantir que se sente à vontade para deixar um cão andar sem trela. "Todos os cães que andam na minha matilha precisam de conhecer as minhas regras e expectativas. Tentamos encorajar bons cidadãos caninos", salienta, para acrescentar que embora dê prioridade à obediência e ao comportamento seguro, também incentiva as brincadeiras e a confusão.

"O meu negócio tem sido construído à volta dos cães serem cães. Os cães vêm primeiro e são sempre a prioridade", completa.

Murray, o rafeiro de Jim Higgins, tem três anos e juntou-se à matilha há cerca de dois. "Ele consegue ouvir o autocarro ao fundo da rua e fica muito excitado", conta o dono.

Para Higgins, os passeios de cães têm sido um ponto positivo num período difícil de vários anos. "Mantiveram-nos alegres", afirma.

Para os Thompsons, estar com cães o dia todo parece quase demasiado bom para ser verdade e o apoio que recebem online é um incentivo bem-vindo. "É o sonho. Não posso acreditar que isto é o que fazemos da vida", conclui Mo.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post