Mais do que máquinas

Há cidades que ainda têm cafés. Daqueles onde ainda podemos entrar, sentar e ler um livro sem que ninguém dê — salvo seja — pela nossa silhueta. Qualquer canto mais discreto serve a leitura. A mais recente teve o nome de Pierrete e, naquele dia chuvoso, silenciou o ruminar metálico das bicas e os rumores televisivos das manhãs. Certos livros, quando encontram a companhia certa, têm essa discreta e sabida faculdade. Misturadas com o som das minhas palavras, as de Balzac levaram-me então a Provins, França, século XIX, e à vida da pobre e bela Pierrete, tão castigada pelas sevícias dos seus velhacos tios. “Balzac não salva a sua heroína, mas também não perdoa a pequena-burguesia”, pensei devagar entre as páginas.