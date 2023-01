Polícia italiana prende Matteo Messina Denaro, o mafioso mais procurado do país

A polícia italiana prendeu, esta segunda-feira, Matteo Messina Denaro, o mafioso mais procurado do país que estava a monte há três décadas. Messina Denaro, que foi detido na capital da Sicília, Palermo, é um dos mafiosos da Cosa Nostra.

O mafioso estava dentro de uma clínica privada em Palermo, La Maddalena, onde estava hospitalizado a “receber tratamentos médicos”, de acordo com a polícia italiana, citada pelo diário La Repubblica. “Não resistiu” à detenção, apesar de haver um dispositivo montado capaz de “lidar com qualquer emergência, incluindo para as pessoas presentes na clínica”, disse o comandante da política Pasquale Angelosanto, citado pelo Corriere della Sera.

Pelas 9h35 da manhã, hora local, Matteo Messina Denaro foi encaminhado por militares para o interior de uma carrinha preta, que teve escolta e o aplauso de vários moradores de Palermo. A investigação que levou à captura de Denaro foi conduzida pelo procurador Maurizio de Lucia e pelo vice-procurador Paolo Guido, acrescenta o mesmo jornal.

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, já reagiu às notícias, afirmando que é “uma grande vitória para o Estado”. O antigo primeiro-ministro Matteo Renzi considera que a “prisão de Matteo Messina Denaro é uma bela notícia, um resultado histórico”. “Este é um dia de festa para todo o país. Parabéns a quem trabalhou nisto”, escreveu no Twitter.

Matteo Messina Denaro é filho de um dos mafiosos históricos de Castelvetrano (Trapani, Sicília), Francesco Messina Denaro, conhecido como Don Ciccio. Foi, desde cedo, introduzido à vida na máfia: conta-se que aos 14 anos já sabia disparar uma arma e que aos 18 já tinha cometido homicídios.

Denaro esteve envolvido e foi condenado por diversos crimes, entre eles o rapto, tortura e assassinato do filho de 11 anos de um mafioso, Santinno di Matteo, que aceitou colaborar com as autoridades. O seu filho, Giuseppe Di Matteo, foi asfixiado e dissolvido em ácido nítrico de forma a nunca ser encontrado.

O mafioso capturado esta segunda-feira foi condenado a prisão perpétua, num julgamento no qual não esteve presente, pelos assassinatos, em 1992, de dois procuradores antimáfia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Também foi condenado a prisão perpétua pelo seu papel nos ataques com bomba em Florença, Roma e Milão, que mataram dez pessoas no ano seguinte.

Foi depois destes ataques que se pôs em fuga. Na altura, escreveu uma carta a uma namorada, Angela, onde admitia que seria associado aos ataques violentos: “Vais ouvir muito sobre mim, vão pintar-me como um diabo, mas é tudo mentira.”

Em Setembro de 2022, a polícia disse que ele ainda era capaz de dar ordens sobre a forma como a máfia era gerida na área de Trapani, Sicília ocidental, o seu reduto regional, apesar de estar há muito desaparecido.

Matteo Messina Denaro era o último “grande” chefe da Máfia que ainda estava a monte. Estiveram envolvidos centenas de pessoas na investigação e no processo ao longo dos anos. A fuga foi uma das mais longas da História – equiparável à de Totò Riina, que esteve foragido por 23 anos, e Bernando Provenzano, que escapou à prisão durante 38 anos.