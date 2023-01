Empate no derby mantém Sporting a 12 pontos do Benfica

“Leões” estiveram a vencer por duas vezes no Estádio da Luz, com Gonçalo Ramos a anular a desvantagem para os “encarnados”.

O Benfica deixou o relvado inconformado porque perdeu os primeiros pontos na Liga no Estádio da Luz. O Sporting saiu de campo insatisfeito porque não conseguiu esbater a distância de 12 pontos que o separa do líder. O derby da 16.ª jornada do campeonato redundou em empate (2-2), porque os “leões” não conseguiram capitalizar os dois momentos em que estiveram em vantagem, e porque os “encarnados” não foram capazes de materializar o domínio que exerceram no segundo tempo.