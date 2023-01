Dybala assegura regresso da Roma aos triunfos

Equipa de José Mourinho bateu a Fiorentina, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Conferência.

Dois golos do argentino Paulo Dybala deram este domingo a vitória à Roma na recepção à Fiorentina, na 18.ª jornada da Liga italiana, assegurando o regresso aos triunfos da formação comandada pelo português José Mourinho.

Com o português Rui Patrício titular na baliza, o jogo ficou decidido em três momentos, a começar pela expulsão, por acumulação de amarelos, de Dodô, aos 24 minutos.

Diminuída, a equipa de Florença, adversária do Sp. Braga no "play-off" de acesso aos oitavos-de-final da Liga Conferência, perdeu argumentos para disputar o jogo. E o inglês Tammy Abraham assistiu, com um toque de peito, um vólei certeiro de Dybala (40'), que ainda desviou num defesa para enganar o guarda-redes.

No segundo tempo, o avançado inglês descobriu o argentino na área, que fechou o resultado (82') com o 10.º golo em 16 jogos pela formação da capital italiana.

Contas feitas, a Roma segue em sétimo, com 34 pontos, os mesmos de Lazio, quinta, e Atalanta, sexta, atrás de Inter Milão e Juventus, ambos com 37, e de AC Milan, segundo com 38.

Destacado na liderança está o Nápoles, que goleou a Juventus por 5-1 e soma 47.

O destaque do dia foi a goleada "gorda" da Atalanta, que recebeu e venceu a Salernitana por 8-2, anulando tentos de Dia e Caviglia com um "bis" de Lookman e golos de Koopmeiners, Boga, Scalvini, Hojlund, Ederson e Zortea.

A formação de Bérgamo segue entre o grupo de equipas com 34 pontos, na luta pela Europa, enquanto a Salernitana prossegue a série negativa, com a quarta derrota nos últimos cinco encontros.