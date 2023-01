Lembra-se do maior protesto de professores? Foi em 2008, contra a avaliação do desempenho

É considerada ainda hoje a maior manifestação de professores: 8 de Novembro de 2008. A ministra da altura não acreditava que as reformas tivessem de ser feitas com o apoio da classe.

Muitos professores nos últimos dias recordaram aquele que é considerado até hoje o maior protesto de profissionais de educação: foi a 9 de Novembro de 2008, em Lisboa. Calculou-se então que 120 mil docentes saíram à rua (no sector do Estado trabalhavam na altura 140 mil), aos gritos, com um alvo bem claro: a ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, a professora universitária e investigadora, não filiada no PS, que José Sócrates escolhera em 2005 para integrar o Governo numa pasta sempre difícil, a Educação.