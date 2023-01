Costa pede a PS que “acelere” aprovação da Agenda do Trabalho Digno

Num ano que será novamente "muito exigente para todos", António Costa quer ver resultados de algumas das promessas feitas pelo Governo já até ao final do trimestre. E deixou alguns recados. Além da pressão colocada sobre a nova ministra da Habitação - de quem o primeiro-ministro espera resultados a curto prazo - Costa pediu ao PS que se torne "mais exigente" consigo próprio com a escolha de candidatos e pediu à bancada parlamentar socialista que "acelere" a aprovação da Agenda do Trabalho Digno.

O primeiro-ministro e também secretário-geral do PS assinalou ainda as seis áreas a que o Governo irá dar total prioridade nos próximos meses. Na abertura da reunião da comissão nacional do PS, em Coimbra, Costa apontou para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, para a habitação, para a descentralização, para arranque do programa Portugal 2030 e para a continuidade à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como metas a curto prazo.

Na sua intervenção, Costa referiu-se aos casos afectaram o executivo nos últimos meses - com especial força durante as últimas semanas - pedindo aos socialistas que sejam mais exigentes consigo próprios desde a escolha de candidatos às freguesias até ao Governo. "O PS não é um partido qualquer. É um partido que nasceu numa altura em que era proibido os partidos crescerem", sublinhou.

Numa alusão às polémicas que se traduziram em várias demissões do executivo, e nos minutos finais da sua intervenção, Costa pediu ao PS que seja "mais exigente". "Impõe-nos que em cada momento sejamos muito exigentes connosco próprios, mais exigentes connosco próprios, porque nunca devemos esquecer todos aqueles que temos de honrar e respeitar", afirmou. Um dia depois de o mecanismo de escrutínio prévio aos governantes sido aprovado, o primeiro-ministro aproveitou para deixar um recado também aos autarcas, afirmando que a exigência não deve ficar circunscrita aos governantes. "Da escolha de presidentes de juntas de freguesia à escolha de membros do Governo, temos de ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes, porque temos 50 anos de História e um património que temos de honrar e respeitar", vincou.

Dirigindo-se a uma sala cheia de socialistas, o primeiro-ministro apelou ainda à bancada parlamentar do PS que coloque "toda a sua atenção" na aprovação da Agenda de Trabalho Digno, afirmando que só a sua aprovação permitirá que o acordo de médio prazo para aumentar rendimentos seja eficaz.

Costa pressiona nova ministra da Habitação

Mas não foram os únicos recados. Costa deixou ainda orientações para as pastas da Saúde, Educação, Coesão, e centrou pressão na Habitação. "Todos conhecemos a história e não vale a pena chorar. O país esteve anos sem uma verdadeira política de habitação. O mercado não resolve o problema porque é um bem escasso e para um bem escasso o mercado não tem respostas", diagnosticou Costa. Embora tenha admitido que a habitação "demora tempo a contratar e a construir", o líder socialista avisou que esse "é um tempo precioso que as novas gerações não têm", pelo que devem ser postas em marcha respostas, e rapidamente, "nem que sejam mecanismos transitórios", sugeriu. E deu um prazo para que comecem a surgir resultados: a ministra tem três meses.

A pasta da Habitação passou recentemente a ministério, com a promoção da secretária de Estado Marina Gonçalves ao cargo de ministra. A socialista, que não estava presente no encontro socialista, foi promovida na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos e da mini-remodelação do executivo.

Em dia de manifestação de professores, o secretário-geral do PS foi fortemente aplaudido quando reconheceu a precariedade da carreira dos professores e anunciou que decorrem negociações com os sindicatos do sector para que se garanta que os professores sejam colocados dentro da área das comunidades municipais onde têm residência.

De acordo com o PS, a reunião da comissão nacional do partido terá dois pontos na sua agenda: a análise da situação política por António Costa e a apresentação das linhas gerais do programa de comemorações dos 50 anos da fundação PS, aniversário que se assinala em Abril.

Costa focou-se nos indicadores económicos para argumentar as dificuldades e atrasos que atingiram o país, insistindo nas medidas de mitigação do aumento dos preços implementadas pelo seu executivo como essenciais no apoio às famílias.