Conhecemo-nos na realidade virtual? (1)

A mensagem do filme é que a RV ali experienciada não é um mero escapismo, mas algo de fundamental e estruturante na vida dos participantes, e que esse mundo paralelo é mais positivo que o mundo real.

Fechou-se 2022, e pouco ou nada se escreveu sobre We Met in Virtual Reality (Conhecemo-nos na Realidade Virtual), saído a meio desse ano e disponível na HBO Max. Não é um bom filme, longe disso, mas importa ver aquele que é um documentário pioneiro inteiramente rodado dentro de uma realidade virtual (RV). Diz-nos certamente muito sobre o futuro, mas também sobre o mundo em que vivemos hoje, já bastante dominado pelos “deuses” de Silicon Valley, que se preparam, uns com mais sofreguidão que outros, para explorar o admirável mundo novo da RV e de uma utopia transumanista que movimentará muitas contas bancárias.