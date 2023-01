Basquetebol: Sporting e Ovarense na final da Taça Hugo dos Santos

Sporting e Ovarense vão enfrentar-se na final da Taça Hugo dos Santos, que se realizará no domingo no Pavilhão Multiusos de Gondomar, às 16h00.

Nas meias-finais, que se desenrolaram este sábado, o Sporting, actual detentor do troféu, começou por vencer o FC Porto por 97-84, pondo assim fim à série de sete vitórias consecutivas dos “dragões”.

O início de jogo foi equilibrado, ainda assim, o Sporting foi mais consistente e a formação de Pedro Monteiro chegou ao intervalo a vencer por 47-35, com Marcus Lovett Jr. a destacar-se na conversão de triplos.

A equipa de Fernando Sá ainda esboçou uma reacção no terceiro período e conseguiu reduzir a diferença no marcador para apenas cinco pontos. Mas o Sporting não foi abaixo, recuperou a forma da primeira parte e acabou por ganhar a partida com alguma folga no marcador.

Na outra meia-final, o Benfica caiu perante a Ovarense, por 77-76.

A Ovarense adiantou-se no marcador no primeiro período, estava a vencer ao intervalo por 41-36 e manteve a vantagem no terceiro período, mas no início do quarto, o Benfica fez um parcial de 5-1 e saltou para a frente do marcador, ainda que por escassos momentos.

A partir daí, o jogo foi muito equilibrado e teve emoção até ao fim, sempre com a Ovarense na frente, mas sem ganhar uma vantagem considerável.

Nos segundos finais, o resultado era de 77-76 para os de Ovar, o Benfica tinha a bola, tentou dois lançamentos, o primeiro não entrou, o segundo foi bloqueado, e a equipa do distrito de Aveiro avançou assim para a final da Taça Hugo dos Santos.