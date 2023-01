Tens uma curta sobre a natureza em Portugal? O Do(C)ôa tem mil euros para dar

A Rewilding Portugal quer premiar obras audiovisuais que promovam valores naturais, ecológicos e culturais. As secções competitivas do Do(C)ôa - Nature Film Festival são abertas a filmes, documentários ou reportagens de televisão, com a duração máxima de 30 minutos, que tenham sido produzidos depois de 2018.

O festival surge integrado na primeira edição do festival de arte na paisagem CÔA - Corredor das Artes, também pensado pela organização privada sem fins lucrativos, com sede na Guarda. O evento vai acontecer em Julho, no Grande Vale do Côa, ao longo de cinco semanas e fins-de semana, em cinco municípios da região (Sabugal, Almeida, Figueira Castelo Rodrigo, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa).

Segundo a organização, o Do(C)ôa é "um festival de curtas-metragens ambientais/de natureza, que tem por objectivo promover, exibir e premiar obras audiovisuais em curta-metragem e/ou documentário, com foco em questões ambientais/de natureza, produzidas em qualquer parte do país".

As obras a concurso têm de ser produzidas "por realizadores/produtores que vivam em Portugal (independentemente da sua nacionalidade) e cuja rodagem tenha também sido feita em Portugal", referiu a Rewilding Portugal. "Vai ser premiado o melhor realizador sem qualquer limitação de idade, que irá receber mil euros de prémio, e o melhor realizador jovem (até 30 anos de idade), que recebe 500 euros de prémio", adiantou a organização.

O júri do festival vai ser composto por três elementos: um membro da Rewilding Portugal, uma personalidade do meio cinematográfico e ambiental e uma personalidade do meio cinematográfico local/regional.

A inscrição das obras a concurso deverá ser efectuada online, até ao dia 31 de Abril, através do preenchimento de um formulário online. A selecção dos finalistas que vão participar na mostra de cinema do festival será tornada pública até ao 1 de Junho.

A mostra final, onde vão ser anunciados os dois grandes vencedores do Do(C)ôa -- Nature Film Festival, irá acontecer em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, a 30 de Julho.