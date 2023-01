Até final de Setembro, Águeda acolhe 19 exposições dedicadas ao desenho

Iniciativa conta com o alto patrocínio do Presidente da República e arranca já este sábado, com a inauguração das primeiras mostras.

A inauguração está marcada para as 16h30 deste sábado, 14 de Janeiro, no Salão de Chá do Parque Municipal de Alta Vila, com a abertura da mostra de Inês Teles. Segue-se, nesse mesmo dia, a abertura das exposições individuais de Pedro Cabrita Reis (Sala Estúdio do Centro de Artes de Águeda) e de Nuno Sousa Vieira (Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e Sala Polivalente da Biblioteca Manuel Alegre). O ciclo “O Desenho Como Pensamento” está de regresso para uma segunda edição - a primeira aconteceu em contexto de pandemia - e compreenderá a realização de 18 exposições individuais, três colectivas e seis conversas, mobilizando um total de cerca de 60 artistas, segundo avançou Alexandre Baptista, director artístico do ciclo.

A iniciativa, que conta com a parceria da Universidade de Aveiro e da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, volta a mobilizar artistas de todo o país e distintos na sua linguagem conceptual, pretendendo “contribuir para a afirmação do desenho como processo criativo”, realçou Edson Santos, vice-presidente da autarquia. Águeda vira, assim, todos os holofotes para uma forma de arte que foi sendo, ao longo da história, relegada “para um segundo plano” e tida “como um mero registo preparatório e que não deveria ser partilhado. Apenas lhe era conferida a função de apoio à elaboração das práticas maiores, ou seja, da pintura e escultura”, notou Alexandre Baptista.

O sucesso da primeira edição não deixou grande margem para dúvidas. Apesar de todas as restrições exigidas, o ciclo conseguiu “registar 4200 visitantes”, afirmando-se como uma iniciativa de referência no panorama artístico e cultural nacional, frisou Edson Santos.

Para esta segunda edição, a autarquia mantém a aposta em promover a cultura de “forma descentralizada” em locais como o “Centro de Artes de Águeda, Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Sala Hélène de Beauvoir e Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro e ainda no Cine Teatro Alba e Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha”, destacou Jorge Almeida, presidente da autarquia aguedense.

As mostras individuais estão organizadas por grupos – o primeiro irá decorrer de 14 de Janeiro a 22 de Fevereiro; o segundo, de 4 de Março a 12 de Abril; o terceiro acontece de 22 de Abril a 24 de Maio; o quarto, de 3 de Junho a 5 de Julho; o quinto, de 15 de Julho a 23 de Agosto; e o sexto e último, de 2 a 30 de Setembro. As conversas irão incidir sobre seis temas diferentes, olhando para o desenho na conservação, no cinema, na moda, na educação infantil, no mercado de arte e na ilustração científica.

Destaque, ainda, para as três exposições colectivas, duas das quais irão decorrer na Universidade de Aveiro e no município de Albergaria - a terceira irá decorrer no Centro de Artes de Águeda.