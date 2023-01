José Cardoso: “As pessoas votam naqueles que lhes resolvem problemas”

É o mais recente candidato a líder da Iniciativa Liberal. O gestor José Cardoso diz que só com uma mudança de “prática política” o partido “pode aspirar a ter 15-20%”

José Cardoso tem sido um dos maiores críticos da direcção de João Cotrim de Figueiredo e candidata-se agora a líder do partido. Diz que os métodos usados na Iniciativa Liberal têm sido "pouco liberais" e vem defender a transparência interna, a ligação ao país e uma mudança de "prática política", porque só assim o partido "pode aspirar a ter 15-20%". Pode assistir à entrevista ao programa Interesse Público no site do PÚBLICO.