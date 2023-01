Morreu Mészáros, guarda-redes campeão pelo Sporting

Ferenc Mészaros, antigo guarda-redes húngaro que em Portugal representou Sporting, Farense e Vitória de Setúbal, morreu nesta segunda-feira, aos 72 anos, segundo comunicaram os "leões" numa nota de condolências, sem revelar as causas da morte.

Mészaros esteve duas épocas ligado ao Sporting, entre 1981 e 1983, tendo conquistado o título de campeão, a Taça de Portugal e a Supertaça em 1982. Para além do Sporting, o húngaro esteve no Farense uma época (1983-84) e três no Vitória de Setúbal (entre 1986 e 1989), onde terminou a carreira.

Pela selecção da Hungria, Mészaros fez 29 jogos e participou em dois Mundiais (1978 e 1982).