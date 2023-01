Materialismo no Louvre: a boa educação da natureza-morta

Numa noite rigorosa de Inverno, vagueei com a fotógrafa Nan Goldin (de visita a Portugal no contexto do Doutoramento Honoris Causa atribuído pela Universidade Lusófona) nas vielas esconsas do Porto, habitadas ainda pelo povo canalha. Na masterclass proferida na noite anterior, diante da sala esgotada (sobretudo por jovens) do Teatro Nacional São João, Goldin afirmara ter abandonado a fotografia e repetiu ser o cinema o que actualmente a move. Naquela noite, no entanto, a última passada no Porto antes de seguir viagem para Lisboa (onde daria uma segunda masterclass), surgiu no foyer do hotel, com sorriso luminoso, segurando a câmara fotográfica.