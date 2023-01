Suécia e Nova Zelândia, duas estratégias muito diferentes para a covid-19

Além da China, alguns países destacaram-se do resto do mundo pelas suas estratégias diferentes, contra a covid-19, com dois dos casos mais importantes a serem a Nova Zelândia que rapidamente se fechou ao mundo para conter a entrada de casos, mas que apostou ainda numa comunicação eficaz, ou a Suécia, com uma política que pretendia não ter confinamentos por não serem sustentáveis a longo prazo e com um grande ponto de interrogação sobre a questão de se era pretendido chegar rapidamente a uma imunidade de grupo, numa altura em que ninguém sabia quanto tempo demoraria a haver vacinas, mas também não se sabia a duração da imunidade obtida por infecção.