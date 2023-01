Do Género. “O feminismo é sempre geopolítico”

Neste episódio, uma entrevista à filósofa e artista plástica Marcia Tiburi. Siga o podcast Do Género no Spotify, Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Neste episódio do podcast Do Género, ouvimos a filósofa e artista plástica Marcia Tiburi.

Em conversa com a jornalista Aline Flor, fala-nos sobre os temas que a têm inquietado nos feminismos contemporâneos, no Brasil e no mundo.

Foto Marcia Tiburi, filósofa e artista plástica brasileira Daniel Rocha

