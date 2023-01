O que não nos contam sobre a falta de medicamentos nas farmácias

As ruturas de stock acontecem desde sempre, nos medicamentos como noutros produtos. As causas de ruturas de stock ou de escasseio de produtos em geral são as mais variadas: desajustes entre o planeamento de produção e a procura efetiva, falta de matérias-primas ou aumento do seu custo, problemas nos transportes dos produtos finais, greves de trabalhadores envolvidos na cadeia de produção e distribuição e por aí adiante.