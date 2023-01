FIFA anuncia novo regulamento de agentes de futebol

A FIFA anunciou esta sexta-feira que o novo Regulamento de Agentes de Futebol (FFAR) entra em vigor dia 9 de Janeiro, com objectivo de estabelecer um sistema de transferências "mais justo e transparente" no futebol.

Os novos regulamentos foram aprovados em Dezembro, em Doha, pelo Conselho da FIFA, com o objectivo de alterar substancialmente a actual relação entre clubes, jogadores e agentes.

"A nova regulamentação introduz normas básicas de serviço para os agentes de futebol e seus clientes, incluindo um sistema de licenciamento obrigatório, a proibição de representação múltipla para evitar conflitos de interesses, e a introdução de um limite máximo para as taxas dos agentes", explica o organismo em comunicado.

O procedimento para obter uma licença de agente entrará em vigor a partir de segunda-feira, mas "está previsto um período de transição relativamente à obrigação de utilizar exclusivamente agentes licenciados, bem como o limite máximo das comissões, até 1 de Outubro de 2023", detalhou a FIFA.

O FFAR foi aprovado pelo Conselho da FIFA, em Dezembro de 2022, após um processo de consulta muito complexo e aberto levado a cabo desde 2018, envolvendo todas as principais partes interessadas do futebol internacional.

Este novo regulamento destina-se a resolver a falta de regulamentação da profissão de agente desde que a FIFA aboliu as licenças em 2015.

Desde então, apenas algumas federações fazem o controlo das competências e actividades dos agentes, dando abertura a críticas no que diz respeito à remuneração, que se baseia essencialmente no valor das transferências e não no dos salários dos jogadores, incentivando-os assim a mudar de clube.