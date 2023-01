A cerâmica de Teresa Pavão está no Museu de Arte Antiga para recordar João Cutileiro

Nos dois anos da morte do escultor de Évora, uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga põe em diálogo a escultura de João Cutileiro e os seus desperdícios com a cerâmica de Teresa Pavão.

Cortar, perfurar, desbastar. É necessário retirar muita pedra a um bloco para fazer uma escultura. Miguel Ângelo dizia que as figuras estavam presas dentro dos blocos de mármore à espera de serem libertadas. É isso que tenta mostrar com os corpos contorcidos dos quatro Prisioneiros, as quatro esculturas inacabadas que, na Galeria da Academia, em Florença, antecedem o mais do que perfeito David e nos dão uma aula intemporal de escultura.