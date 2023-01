Tiago Antunes: “Os nossos estudantes não saem preparados” para as provas da UE

Portugal está sub-representado na União Europeia. Ao PÚBLICO, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus garante que alterar esta realidade é uma prioridade “ao mais alto nível” do Governo.

O Governo lançou uma estratégia nacional para combater a falta de funcionários portugueses nas instituições europeias. Ao PÚBLICO, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus explica que "os portugueses não são piores do que os cidadãos" dos outros países europeus, mas que os jovens "não saem preparados" das universidades para as candidaturas a estes cargos. Mais do que alterar o sistema de ensino, Tiago Antunes defende que é necessário dar "formação específica" aos portugueses.