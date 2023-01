Há um concurso para histórias de desejo entre mulheres — e a melhor ganha mil euros

O tema é este: desejo queer entre mulheres. A convocatória para narrativas curtas é de Joana Rosa e Stella Faustino, que criaram o projecto independente as 7bonecas para "encorajar e divulgar a literatura queer em Portugal e a autoria de mulheres", lê-se em comunicado enviado ao P3.

O desafio é dirigido a mulheres residentes em Portugal e os textos devem ser inéditos e não ultrapassar os 12 mil caracteres com espaços. As histórias, em prosa, devem ser enviadas por email, juntamente com um formulário disponível no site do projecto. O uso de pseudónimo é obrigatório. As candidaturas estão abertas até 21 de Março de 2023.

Foto Claude Cahun por Tamara Alves

O texto escolhido ganha mil euros e será publicado online, num futuro site chamado Queer Database. O segundo melhor ganha um laboratório criativo de edição com Helena Ales Pereira.

No final, serão também reunidos sete textos num e-book gratuito. "Os termos de publicação serão negociados atempadamente", lê-se, no regulamento.

O júri é constituído por Amanda Ribeiro, jornalista e editora do P3, Ana Bessa Carvalho, investigadora e professora na Universidade do Minho, Luísa Semedo, professora, activista e autora (com uma crónica regular no PÚBLICO), e Helena Ales Pereira, jornalista e editora.