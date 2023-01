DRC, CCDR, DGPC: o jogo das aparências e o que importa no imediato

Em vésperas de tréguas natalícias saiu finalmente em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que transfere para as CCDR competências de direcções regionais dos ministérios, extinguindo-as do mesmo passo. Entre elas, as da Cultura (DRC), cuja situação tem sido praticamente ignorada (excepção mais notável a do PÚBLICO, em 23/12/2022), embora muito discutida entre os profissionais e as associações do sector.