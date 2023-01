Uma rave no meio dos bosques de Kiev, para calar as bombas

Em Kiev há recolher obrigatório das 23h às 5h, mas isso não significa que as pessoas sejam forçadas a estar em casa — só não podem é estar na rua. Foi com isto em mente que um colectivo artístico e musical da cidade levou a festa para um sanatório de origem e arquitectura soviéticas, o Sanatório Khvilia, no meio de nenhures, onde quem entrava sabia estar prestes a integrar uma sociedade que em comum tinha a vontade de festejar e a obrigatoriedade de permanecer junta por umas horas.

Não foi a primeira vez que se organizou uma passagem de ano de vários dias no Sanatório Khvilia, diz um dos organizadores. Oleg, que veste fato cor-de-rosa e camisa havaiana, relata a evolução do evento ao longo dos anos e explica porque decidiram fazê-lo novamente este ano, apesar das circunstâncias: “Queremos é que as bombas se fodam.” João Pedro Pincha