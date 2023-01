Sr. Rodinhas strikes again

Há cerca de um ano, dediquei esta página de jornal ao admirável mundo novo das criptomoedas (artigo do PÚBLICO de setembro de 2021, “Criptomoedas ou criptoilusão?”), contando aos leitores a extraordinária história do sr. Rodinhas, proprietário das Diversões Rodinhas, que, pretendendo ampliar o seu negócio, preteriu as formas tradicionais de financiamento (i.e., crédito bancário, abertura do capital da empresa, etc.), em benefício de uma inovadora ICO (“Initial Coins Offering”).