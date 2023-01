Martina Navratilova diagnosticada com cancro da mama e da garganta

A ex-tenista Martina Navratilova informou, nesta segunda-feira, que foi diagnosticada com cancro da garganta e da mama. Considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos, a atleta de origem checa, com nacionalidade dos EUA, conquistou um total de 59 títulos de Grand Slame, a solo e em dupla.

No comunicado divulgado pela Women's Tennis Association (WTA), responsável pelos circuitos profissionais de ténis, a ex-jogadora, de 66 anos, diz que se trata de um "duro golpe", mas que ainda vai a tempo de ser tratada. "Espero um desfecho favorável", declara, acrescentando que vai ser complicado, mas que vai lutar contra a doença.

Já em 2010, Martina Navratilova, que se tornou cidadã norte-americana em 1981, foi diagnosticada e tratada a um cancro da mama. Agora, avança que o cancro está no estágio 1, o prognóstico é bom e os tratamentos começam na próxima semana.

Foi no início de Novembro que o cancro foi descoberto, durante as finais do WTA, quando Navratilova notou um inchaço no pescoço que não diminuía. "Martina notou um gânglio linfático no seu pescoço durante as finais do WTA, em Forth Worth", informou Mary Greenham, a representante de Navratilova.

“Ao mesmo tempo que Martina fazia os exames à garganta, foi encontrada uma forma suspeita na mama, que posteriormente foi diagnosticada como cancro, sem qualquer relação com o cancro da garganta. Ambos estão em estágios iniciais com óptimos prognósticos."

Mary Greenham diz ainda que Navratilova, que agora trabalha como apresentadora de ténis na televisão e na rádio, não vai viajar para Melbourne para o Open da Austrália, de 16 a 29 de Janeiro, mas espera contribuir para as transmissões por Zoom.