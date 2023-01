Por Victor Wembanyama, muita gente está disposta a ir ao fundo

A Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA) sempre teve mecanismos para que não ganhem sempre os mesmos. As complicadas regras do tecto salarial impedem as equipas mais ricas de açambarcarem os craques todos, e o “draft” permite às piores equipas darem a volta à sua má fortuna com talento jovem e barato. Isto faz com que a NBA seja uma liga em que se premeia o fracasso, e há muitas equipas que perdem de propósito para terem mais possibilidades de ficarem com um talento geracional que as coloque no topo de um ano para o outro. Quanto melhor for a classe de jogadores elegíveis no “draft” da época seguinte, mais equipas fazem do fracasso um objectivo.