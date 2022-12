12 podcasts para as 12 badaladas

Ao longo do ano, o PÚBLICO lançou uma mão-cheia de novos podcasts. Às notícias do dia no P24, o comentário político semanal do Poder Público ou as crónicas sonoras semanais de Inês Meneses, alargámos o leque de temas até o ambiente, música, saúde mental e até os animais de estimação.

Se está à procura de podcasts para lhe fazerem companhia no ano que se inicia, espreite alguns dos episódios que marcaram os podcasts do PÚBLICO em 2022:

P24

O podcast de notícias do PÚBLICO traz todas as manhãs um tema que vai marcar o dia, com Aline Flor, David Pontes e Ruben Martins.

No episódio Os sons do ano 2022, o jornalista Ruben Martins apresenta a retrospectiva do ano que já se tornou uma tradição no P24.

Siga o podcast P24 no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts para ouvir cada episódio logo de manhã.​

Azul

No podcast Azul, lançado em Maio de 2022, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade, com entrevistas conduzidas pela equipa do Azul, a secção de Ambiente do PÚBLICO.

Em Outubro, publicámos um episódio especial com uma reportagem da jornalista Vanessa Rodrigues, que nos conduz numa viagem às ilhas Urok e a M’Bassa, na Guiné-Bissau, para conhecer as histórias das guardiãs de sementes e das mulheres rurais.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Terapia

Em Maio, o PÚBLICO lançou Terapia, um podcast dedicado à saúde mental com produção da jornalista Inês Chaíça, em parceria com a Ordem dos Psicólogos.

Um dos episódios mais ouvido do ano entre os podcasts do PÚBLICO foi sobre a experiência de burnout. “Vivia para o trabalho e ainda por cima detestava-o”​, relatava a entrevistada.​

Siga o podcast Terapia no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Sobre Carris

Desde 2020, os jornalistas Carlos Cipriano e Ruben Martins, do PÚBLICO, juntam-se quinzenalmente a Diogo Ferreira Nunes, do Dinheiro Vivo, para falar sobre os caminhos-de-ferro portugueses.

Em Outubro, o Sobre Carris foi até até ao cantão de Graubünden, na Suíça, para relatar o momento em que um comboio com quase dois quilómetros de comprimento se pôs em movimento e partiu do túnel de Preda para bater o recorde da maior composição ferroviária do mundo, com carruagem de passageiros, numa linha de via estreita.

Siga o podcast Sobre Carris na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Dentro: entre grades o mundo também muda

Entre Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022, o PÚBLICO lançou uma série de reportagens sobre o sistema de reinserção e serviços prisionais.

Semanalmente, publicámos também Dentro: entre grades o mundo também muda, uma série de crónicas sonoras que acompanhavam as experiências de alguns protagonistas das reportagens publicadas no jornal.

Siga o podcast Dentro. Entre grades o mundo também muda no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Desordem Mundial

O podcast de Alexandre Guerra, Diogo Noivo e Cátia Moreira de Carvalho é o mais recente podcast na rede do PÚBLICO, estreando-se em Junho deste ano. O objectivo é discutir a actualidade política internacional de forma serena e séria, sempre com atenção às necessidades dos ouvintes.

No último episódio de 2022, o trio desordeiro revisita os livros de política internacional que marcaram o ano, com alguns dos melhores álbuns do ano como banda sonora.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Do Género

Lançado em Outubro de 2017, o podcast Do Género traz uma perspectiva de igualdade às questões do dia-a-dia.

Em Janeiro, o Do Género entrou em modo eleições para falar sobre os desafios políticos que se colocam à igualdade de género em Portugal.

Siga o podcast Do Género no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts. Se gostou, deixe-nos uma classificação.

Leituras

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

A convidada do Encontro do Leituras de Fevereiro foi a escritora portuguesa Ana Luísa Amaral - que morreu poucos meses depois, a 6 de Agosto -, à conversa com leitores de Portugal e do Brasil sobre o seu livro de poesia What's in a name, editado em Portugal pela Assírio & Alvim.

Siga o podcast Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Ouvido

Em Setembro, estreámos o Ouvido, o podcast do P3 em que conversamos com músicos sobre música. Em entrevistas conduzidas por Fernando Costa, ficamos a conhecer “o disco de uma vida”, os guilty pleasures, os ídolos e as canções que gostavam de ter escrito

No episódio de estreia, mergulhamos no ouvido de MARO.

Siga o podcast Ouvido no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud e outras aplicações para podcasts.

FalaPoeiras

Em Junho, a apresentadora Leonor Poeiras juntou-se à rede PÚBLICO com o FalaPoeiras, um podcast do Ímpar para comunicar melhor.

No quinto episódio do podcast, Leonor Poeiras dá um empurrãozinho para finalmente termos “aquela” conversa sobre o que nos dá prazer na cama.

Siga o podcast FalaPoeiras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Vitamina P

Lançado em Setembro de 2020, o Vitamina P nasceu em tempos de pandemia para trazer conversas sobre exercício físico e nutrição, desmontar mitos e promover a saúde e o bem-estar.

Este ano, a jornalista Karla Pequenino desmontou mitos sobre suplementos alimentares e dietas da moda.

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Cuidado com o Pet

Por fim, o nosso benjamim: no final de Outubro, nasceu o Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação, onde Ana Isabel Ribeiro conversa com pessoas que adoram animais.

Num dos primeiros episódios, ouvimos os prós e os (relativamente poucos) contras da castração de cães e gatos.

Siga o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.