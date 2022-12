Kiev prepara-se para entrar no Ano Novo com “optimismo! Absoluto!”

O que mais chateia Ganna Kravchuk são as malditas dores de dentes que lhe roubam o sono. “Nos últimos quatro meses quase não consegui dormir. Deitava-me, mas não dormia”, conta esta ucraniana de 76 anos que atravessa a Praça Florentsiia em ritmo apressado. “Passo os meus dias no dentista. Só hoje tive de tratar três dentes e no dia 3 de Janeiro volto lá”, desabafa, mas com uma pequena gargalhada, que revela um dente dourado.