Champanhe é champanhe, mas o espumante português já não envergonha

Quando, em 2009, comecei a produzir vinho tranquilo na minha região, o Douro, tive sempre a ambição de fazer vinho do Porto. É inconcebível ser-se viticultor no Douro e não produzir vinho do Porto, um dos grandes vinhos do mundo. Mas descobri depressa que o negócio do vinho do Porto é coisa de velhos conservadores e com dinheiro.