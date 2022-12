Rali Dakar contará com 17 portugueses na Arábia Saudita

A edição de 2023 da prova arranca sábado com um prólogo e estender-se-á por 14 etapas com 8549km, desde a costa do Mar Vermelho até ao Golfo da Arábia.

Pelo quarto ano consecutivo, as areias da Arábia Saudita serão o palco de mais uma edição do rali Dakar. Após a última prova ainda ter sofrido algumas restrições devido a casos de covid-19, a edição número 45 do segundo mais mediático evento motorizado do planeta — apenas é superado pelo Mundial de F1 – arrancará neste sábado com um prólogo, seguindo-se 14 etapas que vão perfazer 8.549 quilómetros (4706 deles cronometrados) desde a costa do Mar Vermelho até ao Golfo da Arábia. Portugal estará representado por 17 pilotos.

No total, estão inscritos 455 veículos e 820 participantes e, embora sejam menos do que em anos anteriores, Portugal estará representado em quase todas as categorias. Com boas tradições nas motas - Joaquim Rodrigues venceu em 2022 a terceira etapa -, os motards nacionais serão Rui Gonçalves (Sherco), Joaquim Rodrigues (Hero), António Maio (Yamaha), Mário Patrão (KTM), enquanto nos automóveis participam os navegadores Paulo Fiúza (co-piloto do lituano Vaidotas Zala) e José Marques, que estará ao lado de outro piloto da Lituânia: Gintas Petrus.

Nos veículos ligeiros, a caravana lusa contará nos SSV/T3 com a equipa Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP Can-Am), João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha), para além de Ricardo Porém, que vai competir ao lado do argentino Augusto Sanz (Yamaha).

Na categoria T4/SSV, Pedro Bianchi Prata será o navegador do brasileiro Bruno Conti de Oliveira (BRP Can-Am) e Fausto Mota terá o mesmo papel em outra equipa luso-brasileira: Cristiano Batista será o outro piloto num BRP Can-Am.

Nos camiões, a participação nacional será em conjunto com franceses. José Martins está inscrito como piloto num Iveco do Team Boucou, com Jeremie Gimbre, enquanto Armando Loureiro será co-piloto de Sebastien Fargeas num MAN.

A competição arranca neste sábado com um prólogo de onze quilómetros, que servirá para definir a ordem de largada para a etapa inaugural, no dia seguinte. Os 15 primeiros classificados terão a oportunidade de escolher a sua posição de largada, sendo que, nas restantes posições, os pilotos serão ordenados na ordem inversa do resultado.

Com a etapa final marcada para 15 de Janeiro, a primeira semana do Dakar 2023 será marcada pelas especiais mais longas - mais de 400 quilómetros -, enquanto as dunas sauditas chegam na segunda metade da prova. Entre as novidades no regulamento do rali, realce para a eliminação dos descansos obrigatórios de 20 minutos a meio das etapas para os pilotos das motos, bem como um sistema de bonificação para os vencedores das etapas nas duas rodas.