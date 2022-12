Deco: fórmula de cálculo da taxa de esforço dos empréstimos é desadequada

Parte dos empréstimos mais recentes, com taxas de esforço próximas dos 30%, pode ter de ser renegociada. Deco defende que podem ser necessárias medidas mais abrangentes.

Ao Gabinete de Protecção Financeira (GPF) da Deco têm chegado alguns pedidos de ajuda de particulares que contrataram créditos à habitação há poucos anos, em 2021 ou mesmo já em 2022, e já começam a sentir dificuldades em suportar esse encargo. Essa situação leva a directora do GPF a questionar a fórmula de avaliação da capacidade financeira dos particulares para pagar as prestações da casa no cenário de um aumento considerável das taxas de juro.