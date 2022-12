Jogos marcantes de Coates no Sporting, a um de ser 300 vezes “leão”

Com 299 jogos de “leão” ao peito, Sebástian Coates é o vigésimo jogador que mais vezes actuou pelo Sporting na história do clube, e é o segundo estrangeiro com mais jogos, somente atrás do brasileiro Anderson Polga (que fez 342).

Com contrato até 2024, Coates ainda aumentará esta marca, mas nos jogos que ficaram para trás, muitos não serão esquecidos pelo uruguaio.

O primeiro

Coates chegou a Alvalade por empréstimo do Sunderland no mercado de Inverno de 2016 e logo a 8 de Fevereiro foi lançado no "onze" inicial por Jorge Jesus, frente ao Rio Ave.

Fazendo dupla na defesa com Paulo Oliveira, o Sporting empatou a zero e perdeu a liderança isolada do campeonato, deixando-se apanhar pelo Benfica. Apesar de não sofrer golos, o Sporting teve um golo anulado por falta do central uruguaio no lance.

Coates seria titular até ao final da época em que os “leões” fariam um recorde para o clube de 86 pontos no campeonato, insuficientes, no entanto, para ficarem à frente do Benfica na I Liga.

O jogo para esquecer

De novo frente ao Rio Ave, e de novo, uma partida com implicações no primeiro lugar do campeonato. À entrada para a 4.ª jornada da I Liga da época 2019/2020, o Sporting dividia a liderança da classificação com o surpreendente Famalicão, mas a exibição de Coates fez com que a equipa (treinada por Marcel Keizer) caísse com estrondo.

Logo aos 5 minutos, cometeu um penálti sobre Mehdi Taremi e o Rio Ave adiantou-se no marcador. Bruno Fernandes e Luiz Phellype deram a volta ao resultado, mas na recta final da partida, Coates cometeu mais dois penáltis, num intervalo de cinco minutos, e sempre com faltas sobre Taremi.

Os vila-condenses ficaram com a vitória, Coates saiu expulso e o Sporting caiu para 7.º posto da tabela.

Estreia a capitão

A venda de Bruno Fernandes para o Manchester United criou um Sporting sem rumo ofensivo no primeiro duelo após a partida do capitão. A braçadeira passou para Coates, que não mais a largou, mas a sua estreia como líder da equipa resultou numa derrota frente a duas futuras caras conhecidas.

A 2 de Fevereiro de 2020, o Sporting de Silas deslocou-se ao terreno do Sp. Braga, onde perdeu por 1-0 com um golo de uma promessa da academia de formação bracarense, e futuro colega de Coates, Francisco Trincão.

Já o treinador do Sp. Braga fazia apenas o seu sétimo jogo à frente da equipa, onde já conquistara a Taça da Liga – era Rúben Amorim, que pouco mais de um mês depois, foi anunciado como treinador do Sporting.

O goleador

A época 2020/21 será para sempre recordada pela conquista do campeonato por parte do Sporting, após um interregno de 19 anos (o maior da história do clube entre títulos), e Coates foi um jogador indispensável para essa conquista.

Fez 33 jogos, sempre a titular, e nunca foi substituído. Venceu o prémio de melhor jogador da Liga e ainda fez cinco golos, sendo o terceiro melhor marcador da equipa. E essa faceta foi fulcral para uma vitória por 1-2 no terreno do Gil Vicente, à 18.ª jornada.

A perder desde a primeira parte, Rúben Amorim colocou Coates a ponta-de-lança no final do jogo, e este respondeu com um remate de primeira e com efeito que repôs o empate. Já no período de compensação, Coates marcou novamente, de cabeça, e deu três preciosos pontos ao Sporting, que assim aumentou para oito a vantagem em relação ao FC Porto.

Apesar de o campeonato ainda não ir a meio na altura, foi o jogo em que Coates melhor representou o espírito de luta da equipa que se sagraria campeã.

Texto editado por Jorge Miguel Matias