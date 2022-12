P24. O que se sabe (e o muito que não se sabe) sobre o caso de Alexandra Reis

São várias as questões e esclarecimentos a dar sobre o caso da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da TAP, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Em Dezembro deste ano, foi nomeada secretária de Estado do Tesouro.

Neste P24, o director adjunto David Pontes conversa com a editora-executiva Sónia Sapage sobre o que se sabe - e o muito que ainda não se sabe - sobre o caso de Alexandra Reis.

