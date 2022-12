Xadrez: Carlsen reconquista título mundial de semi-rápidas

Magnus Carlsen venceu o Campeonato Mundial de xadrez na variante de partidas de 15 minutos de reflexão, feito que alcança pela quarta vez, recuperando o título que na época passada tinha sido conquistado inesperadamente pelo jovem uzbeque Nodirbek Abdusatorov - que, desta vez, não foi além da 11.ª posição entre os 178 participantes.

Mas outro jovem de 18 anos esteve em destaque em Almaty, no Cazaquistão: o alemão Vincent Keymer, segundo classificado, em igualdade pontual com o norte-americano Fabiano Caruana, ambos com menos meio ponto do que o norueguês.

The 2022 FIDE World Rapid Championships have concluded! #RapidBlitz

Congratulations to the winners!



FIDE World Rapid Championship:

?? Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) ????

?? Vincent Keymer (@VincentKeymer04) ????

?? Fabiano Caruana (@FabianoCaruana) ????



??: @LennartOotes pic.twitter.com/QlCwRljKDt — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2022

Carlsen dominou o torneio desde o seu início e, à 10.ª ronda, dispunha de um confortável avanço de um ponto sobre os seus perseguidores. No entanto, a vantagem esfumou-se quando, na jornada seguinte, frente ao russo Vladislav Artemiev, jogou precipitadamente, oferecendo uma peça e ficando em posição desesperada, abandonando pouco depois.

Na ronda seguinte, a penúltima, quer Carlsen, quer Artermiev empataram os seus duelos, o que permitiu ao alemão igualá-los no comando, com nove pontos.

No momento decisivo, Magnus Carlsen foi implacável perante o iraniano Maghsoodloo, com um ataque brutal sobre o rei, e ficou a aguardar o desfecho dos confrontos dos seus rivais. Artemiev não conseguiu resistir ao norte-americano Caruana, mas Keymer, perante o francês Maxime Vachier Lagrave, conseguia uma posição em que podia vencer, o que forçaria o desempate com Carlsen.

Um erro, quando ambos dispunham de poucos segundos, deixou escapar a vantagem e assim Carlsen juntava ao título clássico o de semi-rápidas.

Na quinta e na sexta-feira disputa-se o Mundial de partidas-relâmpago, com três minutos de reflexão para toda a partida, com incremento de dois segundos por cada lance efectuado. Carlsen voltará a tentar reunir as três coroas, que já ostentou em 2014 e 2019.