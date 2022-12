Número de médicos reformados bate recorde da década. São quase 800 este ano

Número de aposentados que regressam ao SNS também está a aumentar - em Novembro eram 428. Mas o bastonário da Ordem dos Médicos diz que haverá cerca de 20 mil profissionais fora do sector público.

O número de médicos que se reformaram no Serviço Nacional de Saúde (SNS) já tinha aumentado durante a pandemia de covid-19 face os anos anteriores. Mas em 2022 as saídas por aposentação dos centros de saúde e dos hospitais públicos bateram o recorde da última década, suplantando mesmo o pico registado em 2014 na ressaca da passagem da troika por Portugal. Nesse ano, a idade legal de reforma subiu para os 65 anos, incentivando muitos médicos a anteciparem a saída do sector público para não serem penalizados (712).