Marcelo aperta o cerco, mas no PS também se fala em “avaliar condições” de governante

Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa faz avisos a membros do Governo ao longo dos últimos anos: o mais forte (e com consequências directas) terá sido o da ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que se demitiu no dia seguinte. Mas o Presidente da República já abriu a porta de saída do Governo a outros ministros, que acabaram por ficar. Desta vez, sobre o caso da actual secretária de Estado, Alexandra Reis, o chefe de Estado coloca os esclarecimentos que estão por dar sobre a indemnização da TAP como condição para a permanência no cargo.