They did it! Berlim devolve os bronzes de Benim à Nigéria

A notícia sobre a devolução será lida com atenção nas metrópoles europeias, incluindo Lisboa, assim como pelos responsáveis dos museus com acervos de arte roubada.

Na semana passada, o Estado alemão devolveu 21 peças dos famosos bronzes do Benim à Nigéria. Cento e cinquenta anos após terem sido roubados ao continente africano, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, e a ministra da Cultura, Claudia Roth, viajaram para Abuja, a capital da Nigéria, para as entregar em mão ao ministro dos Negócios Estrangeiros nigeriano, Geoffrey Onyeama. Com este gesto simbólico, a Alemanha sinaliza que leva a sério a forma como lida com a sua herança colonial.