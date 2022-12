Jogadora de xadrez iraniana compete sem o hijab no Cazaquistão

Gesto está a ser interpretado como mais uma acção de protesto contra o regime em vigor no Irão.

Uma jogadora de xadrez iraniana participou num torneio internacional sem utilizar o hijab, assumindo-se como o mais recente dos casos de desportistas do país a rejeitarem o uso do véu, como forma de protesto contra o regime político em vigor.

O Irão tem presenciado, desde Setembro, várias manifestações contra a actual liderança política, que eclodiram depois da morte de Mahsa Amini, às mãos da polícia da moralidade, que a deteve por conduta inapropriada.

Os órgãos de informação iranianos Khabarvarzeshi e Etemad adiantaram, entretanto, que a xadrezista Sara Khadem competiu nos Mundiais de partidas rápidas da FIDE em Almaty, no Cazaquistão, sem o hijab, adereço de vestuário que é obrigatório de acordo com o código em vigor no Irão.

ÉNORME. C’est sans voile obligatoire pour toute sportive représentant l’#Iran à l’étranger que Sara Khadem al Sharieh, championne iranienne d’échecs, s’est présentée ce lundi 26 décembre aux championnats du monde d’échecs à Almaty, au Kazakhstan. pic.twitter.com/Mhlg7PUUfm — Armin Arefi (@arminarefi) December 26, 2022

Não há qualquer comentário, porém, na conta de Instagram da jogadora sobre o torneio ou sobre as notícias em causa.

Khadem, nascida em 1997 e também conhecida como Sarasadat Khademalsharieh, ocupa o lugar 804 do ranking mundial, de acordo com site da federação internacional.

Esta tomada de posição segue-se à de outras atletas iranianas, como a escaladora Elnaz Rekabi, que competiu na Coreia do Sul sem usar o véu, para mais tarde afirmar que o fez sem intenção.

Já em Novembro, uma arqueira iraniana afirmou não ter reparado que o hijab caíra durante a cerimónia de entrega de prémios, em Teerão, depois de ter sido publicado um vídeo em que a ausência do véu foi encarada como uma acção de protesto.

No mesmo mês, em declarações publicadas por media controlados pelo Estado, a ministra do Desporto iraniano, Maryam Kazemipour, afirmou que algumas atletas tinha violado as normas islâmicas mas que posteriormente pediram desculpa pelo sucedido.