Mega Ferreira foi o sr. Cultura do PS, mas a política não era um sapato para o seu pé

O escritor e jornalista que morreu nesta segunda-feira foi presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém e um dos responsáveis pela criação da Expo’98.

Apesar da resistência em tornar-se militante e da insistência em declarar-se um "socialista não filiado", António Mega Ferreira foi o "senhor Cultura" no PS, um nome recorrente a quem o partido deu várias responsabilidades em tempos passados. Porém, a sua influência na cultura do país atravessou cores partidárias, como faria questão de sublinhar (sem nunca deixar de esconder simpatia que nutria pelos socialistas e que lhe era devolvida). Nunca chegou a ministro da Cultura, embora não seja certo que não tenha recebido convites, mas repetia que não tinha interesse em política. Morreu esta segunda-feira, com 73 anos.