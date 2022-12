Rússia tem hoje mais do dobro de efectivos a combater na Ucrânia do que tinha em Fevereiro

Mesmo depois das estimativas apontarem para 25 mil mortos em combate e dezenas de milhares de feridos entre as forças russas, Putin parece determinado em avançar até cumprir os objectivos militares.

Apesar das muitas baixas em dez meses de guerra brutal, a Rússia tem actualmente mais do dobro de efectivos preparados para lutar na Ucrânia do que tinha em Fevereiro, incluindo milhares de presos libertados e recrutas da mobilização controversa do Outono.