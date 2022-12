António Mega Ferreira, o gestor cultural que vivia para escrever

Os textos que sobre ele se vão escrevendo a propósito da sua morte falam do muito que fez e deu a ver, do muito que foi. Autor, tradutor, jornalista e gestor cultural, António Mega Ferreira é apresentado, com justiça, como um dos maiores intelectuais portugueses da segunda metade do século XX, um homem que se habituou a partilhar a sua paixão pela arte, pela literatura e pela viagem nos livros que escreveu e nos cargos públicos que ocupou, um fazedor a quem se deve a reinvenção de uma boa parte da Lisboa à beira-rio.