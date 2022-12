Os ucranianos vão criar um milagre de Natal, diz Zelensky

Os ucranianos vão criar o seu próprio milagre neste Natal, mostrando que não se vergam apesar dos ataques russos que mergulharam milhões na escuridão, disse o Presidente Volodymyr Zelenskiy numa mensagem natalícia, este sábado.

Falando dez meses depois de a Rússia lançar uma guerra que já matou dezenas de milhares e obrigou à fuga de milhões, Zelenskiy disse que, embora a liberdade tenha um preço elevado, a escravatura custaria ainda mais.

"Aguentámos no início da guerra – resistimos a ataques, ameaças, chantagem nuclear, terror, ataques com mísseis. Vamos aguentar este Inverno porque sabemos pelo que estamos a lutar", proclamou.

Os incansáveis ataques com mísseis e drones russos desde Outubro têm causado danos maciços às infra-estruturas ucranianas, deixando regularmente as grandes cidades sem água e aquecimento. "Vamos devolver a liberdade a todos os ucranianos", sublinhou, "nenhum drone é capaz de apagar o amanhecer do Natal".

Zelenskiy fez as suas observações num discurso em vídeo para os ucranianos que celebram o Natal em Dezembro. A maioria dos ucranianos são cristãos ortodoxos e marcam a ocasião no início de Janeiro.

"Mesmo na escuridão total, encontrar-nos-emos uns aos outros para nos abraçarmos com força. E se não houver aquecimento, abraçar-nos-emos durante muito tempo para nos aquecermos uns aos outros", afirmou.

"Sorriremos e seremos felizes, como sempre. Há uma diferença - não vamos esperar por um milagre, uma vez que somos nós próprios que o estamos a criar".

"Temos vindo a combatê-los há mais de 300 dias e oito anos. Permitiremos que eles consigam o que querem?", disse, referindo-se à ocupação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Na mensagem, Zelensky referiu-se também aos milhões de refugiados gerados pela guerra. "Alguém celebrará [as férias de Natal] em casas de outras pessoas, mas em casas de pessoas estranhas - casas de ucranianos que deram abrigo a ucranianos. Alguém irá ouvir [a canção] Shchedryk noutra língua - em Varsóvia, Berlim, Londres, Nova Iorque, Toronto e muitas outras cidades e países. E alguém estará este Natal em cativeiro, mas lembrem-se que estamos aqui para o nosso povo, devolveremos a liberdade a todos os homens e mulheres ucranianos".

"Onde quer que estejamos, estaremos hoje juntos. Fazemos um desejo. Um por todos. E vamos sentir alegria. Um por todos", apelou.