Grandes imagens do ano

O regresso da guerra ao coração da Europa. Os protestos nas ruas do Irão contra a opressão do regime. A morte e a despedida da rainha Isabel II, a monarca que acompanhou as grandes mudanças do século XX. As eleições no Brasil, a vitória de Lula, a violência nas favelas. A seca extrema na Somália e as devastadoras inundações no Paquistão. A varíola dos macacos, a pandemia de covid-19. A morte de mais crianças, num novo tiroteio nos Estados Unidos. E sim, a febre do futebol num país onde não se respeitam os direitos humanos. O mundo foi assim, em 2022, segundo os fotojornalistas da Reuters.