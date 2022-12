Um “sonho” tornado realidade: Daciano da Costa (e o design português) na colecção do Vitra Design Museum

Daciano da Costa é o primeiro designer português a entrar na colecção do Vitra Design Museum. E o primeiro autor a conseguir ter duas cadeiras a integrar o acervo da conceituada instituição no mesmo ano. Não admira pois que a palavra “sonho” venha muitas vezes à baila quando a filha do “designer total” conta o mais recente feito no âmbito da gestão do legado daquele que é talvez o mais importante designer português do século XX. As cadeiras Alvor (1967) e Quadratura (1971) figuram agora ao lado da Panton Chair ou da Standard de Jean Prouvé: “Daciano da Costa entra na colecção e, com ele, o design português”, diz Inês Cottinelli ao PÚBLICO.