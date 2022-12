Um grande vinho feito de Tinta Miúda que quase nos passava ao lado

Os produtores apresentam os seus vinhos ao longo do ano, mas entre o final de Outubro e início de Dezembro carregam no acelerador com eventos de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, convencidos de que as contas serão salvas entre o Natal e o Ano Novo (e se calhar são). Em consequência, os jornalistas desenvolvem um sistema de filtros em que a prioridade é aceitar as provas que, em tese, darão boas histórias. Mas se por cada dia de provas um jornalista tiver que, num cenário bem conservador, provar dez garrafas, estará ele a dar a devida atenção a todos esses vinhos? Não nos parece. Todavia, os produtores não se interessam com estas minudências. Eles querem é o maior número possível de jornalistas, de bloggers ou escanções nos seus eventos. O resto é conversa. Sim, os jornalistas reclamam. E sim, os produtores prometem mudar, mas, para o ano, tão certo como o Natal ser a 25 de Dezembro, tudo se repetirá.

Ora, se a este cenário juntarmos os vinhos que são enviados para as redacções, é fácil concluir que uma quantidade considerável de vinhos fica, infelizmente, fora do radar da prova. Não é que o jornalista falte ao respeito a quem quer que seja. Ele pura e simplesmente tem limites físicos para provar e avaliar vinhos de gente que trabalha com seriedade. É só isso. Mas, claro, por vezes as surpresas acontecem.

Com a relativa acalmia que a véspera da festa nos dá, tiraram-se de umas caixas que estavam num corredor três tintos de regiões diferentes. Nenhum desiludiu, mas o Herdade Grande Tinta Miúda 2020 deixou-nos em silêncio e com aquela sensação de que já deveríamos ter dado há mais tempo toda a atenção a esta nova referência.

Num trabalho publicado no Verão, explicámos no Terroir que a Tinta Miúda era uma casta usada como acidificador natural dos tintos em regiões quentes. Em Espanha chama-se Graciano e é usada para temperar os Rioja, à base de Tempranillo (ou Aragonez no Alentejo). Acontece que, como muitas outras castas de classe, só se porta bem quando o tempo corre de feição, pelo que os produtores das regiões de Lisboa, do Alentejo ou do Tejo substituíram-na por castas mais certinhas (nacionais ou internacionais). Que tenhamos conhecimento, produtores que apresentam vinhos varietais de Tinta Miúda são a Quinta do Pinto, a Herdade da Malhadinha Nova, o Monte Bluna, a Herdade da Torre de Palma e a Quinta da Alorna. A partir de agora, também a Herdade Grande, da Vidigueira.

Isso acontece porque António Lança, o agrónomo com grande conhecimento da história dos vinhos alentejanos, gosta de assumir desafios, sejam eles criados com castas regionais, nacionais ou internacionais (não é um fundamentalista). A vinha de Tinta Miúda que dá origem a esta nova marca da Herdade Grande até é bem nova (uns sete anos), mas António, a filha Mariana (gestora) e o enólogo Diogo Lopes já andavam de olho no resultado de vinificações anteriores. E, este ano, decidiram engarrafar a colheita de 2020 porque isso cauciona uma tese que têm defendido nos últimos anos: mostrar a plasticidade do terroir da Vidigueira.

A Herdade Grande fica na Vidigueira, no Alentejo. Da esquerda para a direita, o enólogo da Herdade Grande, Diogo Lopes, o proprietário e agrónomo António Lança e a filha deste, filha Mariana (gestora)

Parece-nos uma boa decisão. Primeiro porque o tinto é cativante desde o momento em que levamos o copo ao nariz; segundo porque é algo diferente no portfólio da empresa; terceiro, porque é um tinto que cai bem num novo perfil de vinhos que ganha cada vez mais adeptos e, quarto, porque chama a atenção dos consumidores para uma casta portuguesa (ibérica, vá), muito pouco conhecida entre nós. Ainda se verá gente a regressar à Tinta Miúda.

Por comparação com outros Tinta Miúda, este vinho distingue-se sobremaneira na prova de boca. É certo que tem uma matriz que nos leva para notas vegetais ou fumadas da casta (recorda-nos a Trincadeira ou o Castelão), mas, na boca, está entre um grande tinto do Dão ou um clássico Pinot Noir. Aveludado, sedoso e sedutor, mas com acidez presente, é um tinto versátil à mesa, em particular na ligação com carnes de aves recheadas. Não, não. Não estamos a pensar nessa coisa desenxabida chamada peru (era o que faltava). Estamos a pensar num capão recheado. E se for um capão recheado por Teresa Ruão (Cozinha da Terra), isso será um momento histórico. Por causa do vinho, do capão e do ambiente excepcional que a Teresa cria no seu restaurante em Paredes.