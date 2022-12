Hélder Ventura e a paixão pelo restauro de barcos de madeira

A partir do Cais do Puchadouro, em Válega, Ovar não poupa esforços para recuperar embarcações representativas da arte da carpintaria naval.

É difícil perceber o exacto momento em que Hélder Ventura começa a enamorar-se pelos barcos de recreio em madeira. Sendo natural de Válega, freguesia do município de Ovar plantada de frente para a ria de Aveiro, desde tenra idade que começou a fixar o olhar nas embarcações que iam cruzando a laguna. Já crescido, foi estudar Oceanografia para os Estados Unidos da América e deixou-se contagiar pela atenção que no outro lado do Atlântico já iam dando à recuperação do património náutico de madeira. O verdadeiro clique, acredita, aconteceu no dia em que comprou um veleiro usado e constatou que “entrava água por todos os lados”. Pesquisou, estudou e pôs mãos à obra. E nunca mais parou, acompanhado de mais uns quantos entusiastas dos barcos de recreio em madeira, associados da Cenário - Centro Náutico da Ria de Ovar.